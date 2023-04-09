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9 апреля – ИА Discover24.ru. На Авдеевском направлении успешно действуют артиллерийские подразделения бригады «Кальмиус» 1-го Донецкого армейского корпуса. Они наносят удары по опорным пунктам и укрепрайонам ВСУ из буксируемых гаубиц «Мста-Б».

На записи, появившейся в Сети, видно, как бойцы готовят орудие к атаке и начинают стрелять по позициям ВСУ, накрывая противника лавиной огня. Благодаря этому пехотные подразделения получают возможность продвигаться вперед.

Военнослужащий с позывным «Тайпан» рассказал, что в начале специальной военной операции расчет выпускал до 500 снарядов каждый день, уничтожая в основном скопления живой силы противника. Сейчас главными целями являются опорные пункты, боевая техника и фортификации ВСУ. Иногда приходится наносить до 30 ударов ежедневно, иногда больше. Боец отметил, что подразделение сражается за свой родной край и поэтому намерено биться до победы над врагом.

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