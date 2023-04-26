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Российские артиллеристы продолжают ежедневно наносить огневое поражение позициям вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы артиллеристов ВС России на Новгородско-Дзержинском направлении были опубликованы в Телеграм-канале «Народная милиция ДНР».

Согласно сообщению пресс-службы Народной милиции ДНР, российские артиллеристы 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ежедневно уничтожают выявленные цели ВСУ в зоне СВО. Артиллерийские расчеты ведут огонь из гаубиц Д-1.

По словам офицера 1-го Донецкого армейского корпуса с позывным «Натаныч», противник не предпринимает активных наступательных действий, однако время от времени проводит разведку боем малыми группами при поддержке бронетехники. При это российские артиллеристы наносят огневое поражение противнику, как правило, еще на подходе, благодаря постоянной воздушной разведке, помогающей выявлять активность украинских диверсантов.

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