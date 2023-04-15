Издание Army Identification обратило внимание на эффективное использование российскими войсками противотанковой пушки МТ-12 «Рапира». Авторы публикации отмечают, что применяется это оружие с первых дней спецоперации, однако если изначально его задействовали только республики Донбасса, то сейчас удары по противнику все чаще наносят и военнослужащие ВС РФ.

Западные журналисты назвали пушку «ценным активом», хотя в серийное производство она поступила в далеких 70-х годах прошлого столетия. Она успешно применяется для ударов по скоплениям техники и живой силы ВСУ, для уничтожения фортификационных сооружений и бронетехники, а также для подавления командных и опорных пунктов противника.

Дальность поражения целей 100-миллиметровой пушкой «Рапира» составляет 7 километров. Она делает 6 выстрелов в минуту, что создает серьезные проблемы для контрбатарейной борьбы. Также российские ВС задействуют ее в связке с БПЛА, что превращает орудие в высокоточную боевую систему.