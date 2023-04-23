Немецкие танки Leopard и американские M60, которые сейчас находятся на вооружении Турции, через несколько лет могут быть полностью заменены боевыми машинами местного производства – танками Altay. Первая партия уже передана на вооружение турецкой армии для испытаний. Об этом у себя в твиттер-аккаунте написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – сообщает ТАСС.

По словам главы государства, со временем Altay станут основным боевыми танками турецкой армии. Планируется, что испытания боевых машин будут проходить в течение двух лет. Впоследствии выпустят около тысячи “алтаев”.

ТАСС уточняет, что Altay был почти полностью спроектирован турецкими специалистами. Танк весит 65 тонн, имеет пушку калибра 120 миллиметров, активную защиту и броню нового поколения. Предполагается, что со временем будут выпускать и безэкипажные варианты боевой машины.

Танк Altay получил своё название от имени генерала Фахреттина Алтая. Он сражался в войне за независимость Турции в 20-х годах прошлого столетия.