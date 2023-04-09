9 апреля – ИА Discover24.ru. По указанию замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в российской армии начался процесс подготовки подразделений, которые будут заниматься уничтожением западных танков. Глава Центра подготовки ВС России Евгений Арифулин рассказал о создании методических рекомендаций, в соответствии с которыми бойцы будут готовиться к борьбе с натовской техникой.

Создание подразделений истребителей танков пришлось весьма кстати, так как в распоряжении ВСУ уже имеется около 60 боевых машин «Леопард» и Челленджер» из Германии и Великобритании. Этого мало для контрнаступления, поэтому техника пока накапливается в ангарах и используется для тренировок военнослужащих украинской армии.

Напомним, что помимо танков, Германия передала Украине свои боевые машины пехоты «Marder». Они также относятся к тяжелым видам бронетехники и, по мнению экспертов, могут создать ряд проблем российским ВС.