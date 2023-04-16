Конфликт на Украине помог Соединенным Штатам практически полностью перевооружится. Они выделяют огромные суммы якобы на помощь Киеву, отправляют в распоряжение ВСУ устаревшее оружие, которое в другом случае пришлось бы недешево утилизировать, а деньги тратят на закупку новых вооружений для себя.

Издание «Аргументы недели» пишет, что при таких условиях Киев совершенно напрасно опасается, что Соединенные Штаты перестанут ему помогать. В распоряжении Пентагона имеется еще довольно много старья, которое нужно куда-то девать, поэтому останавливать поддержку Украины ему совершенно невыгодно.

В качестве примера авторы публикации приводят приобретение многоцелевых бронированных машин для армии США, запланированное на следующий год. Ранее Вооруженные силы хотели купить только 91 единицу этой техники, но сейчас ее количество увеличилось до 197 за счет выделенных для Украины денег. Причем подобная махинация повторялась неоднократно со многими видами техники и оружия.