Экс-президент Украины Петр Порошенко обязательно пойдет на следующие выборы. При этом он будет обвинять действующего главу государства в разжигании конфликта с РФ, чтобы обрушить его рейтинг, уверен бывший советник главы ОП Алексей Арестович.

Блогер и политик заявил, что окружение Порошенко в предвыборной кампании будут внушать народу мысль, что без Зеленского противостояния с Россией не было бы вообще. При этом «достижения» самого претендента, который во время своего правления развил русофобию на Украине до небывалых ранее пределов, будут тщательно замалчиваться.

По словам Арестовича, Порошенко по своему обыкновению действует исключительно в собственных интересах и ставит их выше единства, которое будет крайне необходимо Украине после завершения конфликта.