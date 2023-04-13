Экс-советник главы Офиса президента Украины объяснил, почему неоднократно анонсированное контрнаступление ВСУ до сих пор не началось. По словам Алексея Арестовича, во всём виновата погода. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Арестович в одном из интервью рассказал, что масштабная наступательная операция “готова на 90%”. Но сейчас на Украине идут “бесконечный дожди”. В результате, если по промокшему грунту пойдёт тяжёлая техника, она просто в нём увязнет. “Нужно минимум две-три недели солнечной погоды”, чтобы грунт просох – сказал бывший советник главы Офиса Зеленского. Арестович также добавил, что по прогнозам дождливая погода будет стоять ещё несколько недель.

О контрнаступлении ВСУ украинские политики и военные говорят ещё с прошлого года. Его анонсировали на весенне-летний период. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключал, что наступательная операция начнётся не раньше лета. Эксперты сходятся во мнении, что контрнаступление ВСУ в лучшем случае принесёт украинской армии “незначительные территориальные приобретения”, но оно же приведёт к ослаблению ВСУ, после чего инициатива окончательно перейдёт на сторону российских войск.