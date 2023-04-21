Попытка ВСУ провести десантную операцию в Крыму будет чистой воды самоубийством, но Киев все же вполне может пойти на такой шаг. Он будет максимально использовать «крымский фактор» в пропагандистских целях, считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

Аналитик отметил, что в последние несколько дней Киев и Запад очень активно заговорили о скором контрнаступлении. Нельзя исключать, что оно действительно начнется. Однако высадка десанта на Крымский полуостров будет весьма авантюрным решением. Которое приведет к провалу ВСУ.

«У украинской стороны нет господства на море, соответственно, организовать снабжение такого рода десанта будет практически невозможно – он просто будет уничтожен. Ровно такие же попытки ВСУ предпринимали в гораздо более “тепличных” условиях, пытаясь несколько раз форсировать Днепр и высадиться на левобережье Днепра, в том числе в Энергодаре. Все эти попытки закончились уничтожением украинского десанта», – цитирует эксперта РИА Новости.

Также Анпилогов уверен, что ВСУ ожидает разгром в Запорожской или Херсонской областях, называемых среди целей контрнаступления. В этих регионах ВС РФ успели выстроить эшелонированную оборону, которую противнику не пройти.