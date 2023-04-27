Известная российская балерина Анастасия Волочкова постоянно радует своих поклонников публикацией откровенных фотографий в своих социальных сетях. Теперь танцовщица предстала перед своими поклонниками в обнаженном виде в парной.

На опубликованном снимке Волочкова позирует в бане практически обнаженной, прикрывшись от посторонних взглядов банным веником. Из одежды на российской балерине присутствует только шапочка для парилки.

Недоброжелатели уже разразились гневными комментариями под публикацией Волочковой. По их мнению, артистке следовало бы давно уже навести порядок в своей парной. От пристальных взоров хейтеров не ускользнули пыль, грязные подтеки и подстилка с непонятными пятнами и разводами.

Однако поклонники балерины встали на ее защиту. По их словам, раньше за уборку в доме Волочковой отвечала ее домработница по имени Лола, однако недавно она получила повышение от своей работодательницы. Теперь Лоле некогда заниматься наведением порядка в доме Волочковой поскольку она стала ее PR-директором.