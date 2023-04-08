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8 апреля – ИА Discover24.ru. Если КНР осуществит вторжение в Тайвань, то США отправят на остров свои вооруженные силы. Такую информацию сообщает американское издание New York Post со ссылкой на главу комитета палаты посредников американского конгресса по международным делам Майкла Маккола.

По словам политика, такой вариант действий в Вашингтоне рассматривают в качестве последнего средства. В случае вторжения НОАК в Тайвань этот вопрос обязательно будет обсуждаться. Но он подчеркнул, что американский конгресс обладает полномочиями санкционированного применения военной силы при таком варианте развития событий. К тому же, по его словам, тайваньская армия не готова к вооруженному конфликту, так как не проверена боем.

Ранее спикером палаты представителей США Кевином Маккарти было сделано заявление о необходимости своевременных поставок оружия для Тайваня. По его словам, в Вашингтоне рассматривают вопрос увеличения и ускорения объемов поставок вооружения.

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