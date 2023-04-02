Вместо украинских военных подразделений часть вооружения, которое Запад передаёт Киеву, оказывается в руках криминальных элементов. Об этом “Первому каналу” рассказал американский наёмник Джон Макинтайр – передаёт РИА “Новости”. “Солдат удачи” некоторое время был на службе в одном из батальонов ВСУ.

Бывший наёмник утверждает, что в рядах ВСУ “процветает воровство”. Продажа оружия от западных союзников Киева поставлена на поток. Как только вооружение прибывает на Украину, оно попадает украинским военным, которые должны распределить его между подразделениями. Однако в результате перевозки часть автоматов, пистолетов и даже противотанковых комплексов “теряется”. Макинтайр уверен, что “потерянные” вещи можно найти у преступников, которым ВСУ продаёт вооружение.

Судя по словам американца, деньги, полученные от продажи вооружения, военные ВСУ даже не пытаются скрывать – на них покупаются, например, дорогие иномарки.