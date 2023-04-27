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Американская разведка могла заниматься отслеживанием коммуникации представителей Министерства обороны Германии. Такая информация появилась в немецком издании Die Zeit, сославшемся на секретные данные Пентагона, обнародованные в Сети.

Представители разведки США владели информацией, касаемо встречи представителей Министерства обороны ФРГ и военных кругов КНР, которая состоялась 20 февраля. В отчете американцев было указано, что представители немецкого оборонного ведомства отказались от кооперации с КНР, пока китайские власти не будут действовать прозрачно. Журналисты издания отметили, что эта информация была промаркирована грифом «совершенно секретно».

В отчете США также говорилось, что вышеупомянутые данные были получены посредством «разведки средствами связи». В издании объяснили, что это может обозначать взлом американцами немецких IT-систем или же перехват интернет-переписки.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США объявило о начатом расследовании, относительно утечки секретной документации из Пентагона.

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