На американских медиаресурсах появились фото с российским танком Т-90, который, по словам автора, был снят в штате Луизиана на одной из стоянок для грузовиков. Сообщение тут же подхватили российские СМИ, которые предположили, что речь идет о трофейной боевой машине, захваченной боевиками ВСУ в сентябре прошлого года.

Произошло это в Харьковской области под Купянском в ходе украинского контрнаступления. По мнению экспертов, Украина передала танк Соединенным Штатам для более тщательного изучения особенностей конструкции или для каких-либо других целей.

По другой версии, танк вполне мог попасть в США и из других стран, так как в первое десятилетие нового века он был одним из самых продаваемых видов техники на мировом рынке. Однако тут возникает вопрос – откуда на корпусе боевой машины взялись кресты, которые отчетливо видны на фото. Ведь эту символику сейчас используют украинские боевики и, скорее всего, именно они нанесли ее на трофейный Т-90.