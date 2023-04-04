Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стив Хилтон, ведущий Fox News, заявил о том, что Соединенные Штаты Америки больше не являются мировым лидером из-за политики Джо Байдена.

Журналист рассказал, что сегодня на мировой арене во всей красе находится Си Цзиньпин, а Байден стоит неуверенно и пошатывается, будто только что проснулся. Он считает, что своей «ханжеской и полностью бездарной внешней политикой» лидер США оттолкнул от себя всех.

КНР, по его мнению, весьма эффективно продвигает свою политику даже в странах Южной Америки и заключает соглашения об отказе от доллара в торговых расчетах. Теперь при проведении сделок с рядом стран, например, с Бразилией, будет применяться китайская валюта.

Ведущий сделал в вывод, что в результате таких действий влияние и престиж Штатов падают довольно серьезно.

Вам может понравиться

Опубликованы кадры уличных боев в Артемовске глазами украинских солдат

Новости о продолжающихся боях в Артемовске продолжают появляться в СМИ. На этот раз портал «Русская весна» опубликовал кадры, снятые бойцами Вооруженных сил Украины в этом городе. На видео показано, как

Пушилин сообщил, что российские подразделения успешно блокируют дороги на Авдеевку

Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики, заявил о продвижении российских подразделений на авдеевском направлении и успешной блокировке дорог на Авдеевку. Ситуация на восточной украинской границе продолжает накаляться,

Лавров напомнил, что Москва выступает за разрешение любых споров путем дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг поставок Киеву боеприпасов с обедненным ураном подтверждает тот факт, что Запад продолжает продвигать свою позицию по противостоянию с Россией. Хотя