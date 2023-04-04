Стив Хилтон, ведущий Fox News, заявил о том, что Соединенные Штаты Америки больше не являются мировым лидером из-за политики Джо Байдена.

Журналист рассказал, что сегодня на мировой арене во всей красе находится Си Цзиньпин, а Байден стоит неуверенно и пошатывается, будто только что проснулся. Он считает, что своей «ханжеской и полностью бездарной внешней политикой» лидер США оттолкнул от себя всех.

КНР, по его мнению, весьма эффективно продвигает свою политику даже в странах Южной Америки и заключает соглашения об отказе от доллара в торговых расчетах. Теперь при проведении сделок с рядом стран, например, с Бразилией, будет применяться китайская валюта.

Ведущий сделал в вывод, что в результате таких действий влияние и престиж Штатов падают довольно серьезно.