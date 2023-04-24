Антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами Америки, могут негативно отразиться на их финансовой системе, поскольку все больше стран ищут альтернативы для международной торговли, включая использование других валют, таких как евро или юань.

Хотя доллар по-прежнему доминирует в мировых финансах и Федеральный резерв выступает в качестве квазицентрального банка, доверие ряд стран к действиям Вашингтона может снизиться, что поставит под угрозу его место в международной торговле.

Таким образом, это может привести к появлению еще больших трещин в американской долларовой системе, о чем предупреждает обозреватель ПолитРоссии. Например, Китай и Бразилия уже пришли к договоренности о проведении товарооборота в местной валюте, избегая использования доллара.