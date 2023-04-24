ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами Америки, могут негативно отразиться на их финансовой системе, поскольку все больше стран ищут альтернативы для международной торговли, включая использование других валют, таких как евро или юань.

Хотя доллар по-прежнему доминирует в мировых финансах и Федеральный резерв выступает в качестве квазицентрального банка, доверие ряд стран к действиям Вашингтона может снизиться, что поставит под угрозу его место в международной торговле.

Таким образом, это может привести к появлению еще больших трещин в американской долларовой системе, о чем предупреждает обозреватель ПолитРоссии. Например, Китай и Бразилия уже пришли к договоренности о проведении товарооборота в местной валюте, избегая использования доллара.

Вам может понравиться

Пригожин: в плен в Бахмуте больше брать не будем, всех уничтожим на поле боя

В Сети была опубликована аудиозапись переговоров по рации между боевиками вооруженных сил Украины в Бахмуте (ранее Артемовск). Согласно перехвату разговора, боевики вооруженных сил Украины застрелили раненного российского штурмовика. Комментарий основателя

ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по объектам ВСУ в Черниговской области

Прошедшей ночью на территорию Черниговской области была сброшена управляемая авиабомба из российского самолета, сообщают СМИ Украины, ссылаясь на командование ВСУ «Север». Взрыв произошел около 01:35 в районе населенного пункта Орловка,

В Сети показали кадры ликвидации диверсионной группы ВСУ российским снайпером

Снайпер 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения выявил и ликвидировал диверсионно-разведывательную группу вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Кадры с обнаружением и ликвидацией диверсантов ВСУ были