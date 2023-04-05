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Согласно новостному агентству Reuters, обучение украинских военнослужащих на территории стран-членов НАТО имеет важное значение для политических кругов США.

Наблюдение за подготовкой сил на местах позволяет принимать решения о поставках необходимой техники и будущих направлениях планируемого контрнаступления.

Днем ранее власти США объявили о новой военной помощи для Украины на сумму 2,6 миллиарда долларов. В нее войдут три радара воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и бензовозы. С начала конфликта на восточной Украине Вашингтон предоставил Украине более 35 миллиардов долларов военной помощи.

Издание The New York Times проинформировало, что армия ВСУ готова перейти к контрнаступлению, но перед этим ей нужно восстановить потери и мотивацию.

Военнослужащие российской армии также готовы к наступлению ВСУ и активно возводят оборонительные укрепления.

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