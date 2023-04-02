По всей Европе и даже в Соединенных Штатах вскоре могут вспыхнуть народные бунты. Люди, недовольные действиями правительств, продолжающих вводить все новые санкции против России, выйдут на улицы и тогда Запад превратится в одну большую пороховую бочку, предполагают обозреватели издания The American Thinker.

Они напоминают, что во Франции уже стартовали бунты против пенсионной реформы, в Германии забастовки устроили рабочие промышленных предприятий, а в Нидерландах – фермеры, недовольные недооценкой своего труда со стороны правительства. Фитиль этой пороховой бочки находится в Вашингтоне и в ближайшее время взрыв может распространиться на другие страны Евросоюза.

Только на этот раз протестующие будут требовать возвращения нормальных отношений с Москвой, которые позволяли обходиться без митингов и других подобных акций, уверены авторы публикации.