Корабль под названием «Украина» идет ко дну, пишет американское издание The American Conservative. Так автор публикации Брэдли Девлин прокомментировал сообщения об утечке данных Пентагона.

Он напомнил, что Бенджамину Франклину приписывают известную идиому о «небольшой течи», которая способна потопить любой, даже самый большой корабль. Украину сложно назвать огромным судном, а утечка информации оказалась совсем не такой маленькой.

Также Девлин отметил, что информация, попавшая в Сеть, показывает то, что многие американские политики не говорят на широкой публике. Они уже не верят в «победу Украины», считают ее маловероятной либо даже невозможной.

Напомним, что в России приняты к сведению данные, появившиеся в Сети, однако целый ряд экспертов предполагает, что это могла быть дезинформация, призванная ввести командование ВС РФ в заблуждение. По мнению замглавы МИД Михаила Рябкова, США, которые ведут против России гибридную войну, вполне могут задействовать подобные приемы.