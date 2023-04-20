Российские ВС проводят артподготовку на Харьковском направлении, наносят удары по командным и опорным пунктам, складам, скоплениям техники и личного состава ВСУ, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Геннадий Алехин.

Он отметил, что подобные действия осуществляются не просто так. Не исключено, что российские ВС намереваются начать наступление на Харьковском направлении и сейчас готовят почву для этого.

«Это делается неспроста. На языке военных нанесение массированных огневых ударов артиллерии, РСЗО, боевой авиации называется огневая подготовка атаки», – пояснил аналитик.

Нельзя исключать также уничтожения резервов, которые Киев готовит для своего контрнаступления. Подобные удары наносятся также по Запорожью и Днепропетровску, по Славянску и Константиновке, из которых ВСУ могут попытаться провести операцию по деблокированию Артемовска.