Журналистка Бусейна Шаабан в своей публикации для арабского ресурса Al Mayadeen написала, что Москва смогла опровергнуть миф о том, что Запад не победим. Она считает, что специальная военная операция, которую Владимир Путин начал на Украине, станет решающей для судьбы всего человечества в ближайшие годы, а серьезный кризис между Россией и Западом открыл пути для более тесного и взаимовыгодного сотрудничества России с Китаем, Индией и Ираном.

Шаабан подчеркивает, что страны-члены ШОС увеличивают долю национальных валют при проведении расчетов, что обрекает американский доллар на гибель. Она также отметила, что санкции, наложенные на Россию, обернулись бумерангом для тех, кто их вводил, и многие страны теперь думают об освобождении от американской гегемонии.

Журналистка считает, что такие изменения глобального характера помогут избавить мир от западной гегемонии и приведут к созданию нового миропорядка.