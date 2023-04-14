Новоиспеченные боевики ВСУ не в состоянии зарядить оружие и не умеют правильно держать его в руках, рассказал активист из Закарпатья Михаил Чокнадий.

Портал «Русская весна» приводит его рассказ о мобилизации в украинские ВС. Военкоматы, переименованные в территориальные центры комплектования, забирают в населенных пунктах всех подряд, начиная с 17-летних юношей. При этом никто не думает о подготовке новобранцев, их сразу отправляют на передовую.

В результате подавляющее большинство мобилизованных не возвращается уже из первого своего боя. Фактически украинские власти уничтожают граждан страны, чтобы выслужиться перед Западом, продемонстрировать ему хоть какие-то успешные действия.

«Они ни разу в жизни даже не стреляли. И вообще никакой подготовки не проходили. Еще им пулеметы дали, а люди заряжать магазины не умеют», – сообщил активист.

Сам Чокнадий участвует в боевых действиях в Артемовске, причем в ВСУ он пришел добровольно. Сейчас боевик осознает, что на Украине происходит конфликт между Россией и Западом, в которой Украины является всего лишь разменной монетой.