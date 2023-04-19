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Актер Данила Козловский обратился к своим фанатам в канале Телеграм, чтобы опровергнуть слухи о его переезде в Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что постоянно живет и работает в России, любит свою родину и никуда не собирается переезжать.

Тем временем, в интернете продолжается конфликт между Данилой Козловским и актрисой Яной Поплавской. В своих высказываниях Поплавская обвинила актера Козловского в подкупе крупных блогеров с целью удаления из Сети порочащих его честь постов. За это актер будто бы дал блогерам денежное вознаграждение.

Также ранее появилась информация о том, что глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин запросил проверку Козловского на вопрос дискредитации Вооруженных сил России.

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