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Пентагон организовал «шоу с X-файлами», чтобы предупредить киевские власти, что дальнейшее ведение боевых действий не имеет никаких перспектив. Якобы утекшие в Сеть документы были весьма прозрачным намеком для президента Украины Владимира Зеленского, но он ухитрился его не понять, пишет иранское издание Akharin khabar.

Авторы публикации поясняют, что Вашингтон фактически разъяснил украинским властям, что ВСУ не готовы не только к весеннему контрнаступлению, но и вообще к боевым действиям. И уж тем более, к их положительным результатам, передает РИА Новости.

Намек был на то, что Украине стоило бы согласиться на мирные переговоры с Россией еще до того момента, пока она имеет возможность что-либо решать самостоятельно. В противном случае решения будут приниматься уже без нее, а Киеву просто придется подписать капитуляцию и согласиться на любые условия.

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