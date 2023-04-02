Американский портал AirForceTimes рассказал, как российские зенитно-ракетные комплексы С-300 «обманывают» пилотов истребителей пятого поколения F-35 ВВС США. Авторы ссылаются на одного из летчиков.

Тот пояснил, что максимально приблизился к российскому ЗРК С-300 и даже установил с ним визуальный контакт. Однако приборы на борту самолета не показали присутствия системы противовоздушной обороны. По мнению летчика, произошло это из-за наличия в конструкции комплекса цифровой технологии уклонения от обнаружения истребителями.

Еще один летчик рассказал, что при визуальном контакте американские и российские пилоты не провоцируют друг друга и не пытаются вступать в противостояние.

«Они делают то же, что и мы. Мы просто смотрели друг на друга. … Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон», – приводит слова пилота F-35 РИА Новости.

Напомним, что Минобороны США отправило на восточный фланг НАТО для усиления восемь истребителей пятого поколения, которые регулярно патрулируют воздушное пространство.