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Афганский математик и философ Сидик Афган, с помощью математических формул и моделей определяет события будущего. С помощью математики Афган смог определить один из самых страшных дней в 2023 году.

Математик считает, что нынешний год является очень опасным для России, даже более, чем предыдущий год. По его словам, ядерные державы, противостоящие России, могут прибегнуть к ядерному шантажу. Стоит отметить, что данное заявление Сидик Афган сделал еще до того, как в Соединенном Королевстве заговорили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

Афган заявил, что самой опасной датой в ключе текущих событий является 17 июля. Именно в этот день могут случиться происшествия, последствия которых будут просто необратимыми. Возможно будет совершена провокация в зоне боевых действий.

Также математик подчеркнул, что вероятнее всего спецоперация завершится к 2025 году. Для РФ этот год станет судьбоносным, так как начнется период ее расцвета.

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