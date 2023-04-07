Финны забыли, что нейтралитет сыграл для их страны важную роль. Благодаря политики неприсоединения к военным блокам Финляндия смогла создать мощную экономику и систему соцзащиты, а также торговать с СССР в годы холодной войны. Сейчас, став членом НАТО, Финляндия отказалась от нейтралитета и в скором времени испытает шок. Об этом в своей статье для издания American Conservative (AC) пишет обозреватель Брэдли Девлин – передаёт РИА “Новости”.

Процедура присоединения Финляндии к НАТО завершилась на этой неделе. Девлин предполагает, что финны слабо представляют себе обязательства, которые теперь им надлежит исполнять. Сейчас Финляндия в статусе полноправного члена альянса должна будет участвовать в войнах, которые тот затевает, утверждает журналист. Для финнов, привыкших к нейтралитету, это будет шоком.

В своей статье Девлин также указывает, что Кремль не станет спокойно относиться к тому, что Россия получила более тысячи километров сухопутной границы с НАТО – военным блоком, главная цель которого противостояние с Москвой.