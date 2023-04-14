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Власти США подозревают в причастности к публикации секретных документов Пентагона на платформе обмена сообщениями Discord американского школьника. Об этом сообщает в своем материале американский телевизионный канал ABC News.

По информации телеканала, школьник под псевдонимом Lucca активно пересылал секретные документы Пентагона в различные чаты на платформе Discord после того, как обнаружил их на стороннем сервере. Сообщается, что администраторы одного из чатов попытались заблокировать распространение секретных документов, как только поняли с чем имеют дело.

По словам админов, пользователь Lucca «представляет собой подростка среднего возраста, который учится в школе». Он всегда был одним из самых активных пользователей сообщества, причем был онлайн даже в учебное время.

Напомним, что ранее правоохранительные органы США арестовали Джека Тейшейру по подозрению в утечке секретных документов Пентагона. 21-летний молодой человек являлся военнослужащих армии США и был лидером небольшого игрового сообщества на платформе Discord.

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