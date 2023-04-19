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Украина прекратит свое существование как государство, если президент Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией, уверен бывший военнослужащий армии США Дэниел Дэвис.

В своей публикации в издании «1945», перевод которой представлен РИА Новости, отставной подполковник объяснил, что переговоры являются единственным адекватным способом завершить конфликт, не увеличивая число погибших боевиков ВСУ в несколько раз. Киев постоянно твердит о возвращении к границам 1991 года, однако это недостижимый для него результат.

Дэвис уверен, что США и всему коллективному Западу пора прекратить затягивать конфликт поставками оружия. Сейчас необходимо заставить Зеленского подписать мирное соглашение с РФ. «Сделка» с российским лидером Владимиром Путиным позволит остановить противостояние, а также избежать полного исчезновение Украины, которое неизбежно в случае продолжения боевых действий.

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