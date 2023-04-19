9 апреля – ИА Discover24.ru. Большинство западных «экспертов» и политиков продолжают заявлять о своей «уверенности» в якобы «грядущем поражении России на Украине». Однако бесстрастное сравнение боевых потенциалов показывает, что Украина, при всей ее поддержке Западом, просто не в состоянии «победить Россию», пишет военный обозреватель Дэниэл Л. Дэвис в интернет-издании «1945» (19FortyFive). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Дэвис заявляет: западным лидерам следует отказаться от своих безоговорочных мнений о том, что «Россия потерпит поражение» на Украине, поскольку тенденции развития конфликта показывают обратное: скорее случится так, что широко разрекламированное «украинское наступление» не сможет существенно ослабить российские позиции.

Тем не менее, премьер-министр Великобритании Риши Сунак вновь назвал конфликт на Украине «по сути, борьбой за демократические ценности». И Сунак «в корне не прав», отмечает обозреватель 19FortyFive, поясняя: «Ценности демократии и верховенство закона, безусловно, являются критически важными понятиями, но с точки зрения достижения военного успеха они почти не имеют значения».

К примеру, союзники во Второй мировой войне победили силы Гитлера совсем не потому что они «продвигали демократические ценности», а потому что создали соответствующую боевую мощь, которая в конечном итоге уничтожила нацистскую Германию. В официальной «Истории Второй мировой войны» под редакцией Государственного департамента США четко признается, что «без выдающихся усилий Советского Союза на Восточном фронте Соединенным Штатам и Великобритании было бы трудно одержать решающую военную победу».

Текущий украинский конфликт, по мнению Дэвиса, «точно так же будет выигран не той стороной, которая проявит больше мужества и бесстрашной готовности сражаться, а той, которая лучше всего сможет создать национальную боевую мощь». Речь идет о базовых вещах: военно-промышленном потенциале для выпуска достаточного количества оружия и боеприпасов, большем числе достаточно обученных войск и политической стойкости для продолжения боевых действий.

«Сегодня обе стороны (и их союзники) имеют желание победить. Обе стороны упорно сражаются. Оба правительства демонстрируют значительную политическую стойкость, чтобы продолжать борьбу в обозримом будущем. Однако промышленные мощности и количество войск, потенциально доступных для каждой стороны – неодинаковы. В этих категориях россияне имеют явное преимущество», – указывает американский военный обозреватель.

И дополняет, что «есть еще одна категория, которая оказывает влияние на каждом шагу», хороня любые планы, стратегии или надежды Украины и Запада в попытке выиграть конфликт против России: это «ядерная карта». Буквально недавно Кремль сделал важный шаг, объявив, что Россия собирается разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Расценивать это действие как «пустую риторику» ошибочно, указывает Дэвис. «Слишком многие лидеры и представители внешнеполитической элиты в западных столицах считают, можно вести дела с Россией так же, как с другими противниками в течение последних 30 лет – будь то Саддам Хусейн в Ираке в 1991 и 2003 годах, Афганистан в 2001 году, Ливия в 2011 году… Мы могли тогда действовать практически безнаказанно, все эти государства попросту не были в состоянии противопоставить ничего такого, чего мы не могли бы сокрушить», – пишет он.

В нынешней ситуации с Россией, по мнению Дэвиса, «эти правила не действуют. У нас нет такого козыря, чтобы победить российского противника. На каждого ядерного туза в нашей колоде у Путина есть свой ядерный джокер». И принятие этой реальности вовсе не означает некое «подчинение России», как не означает, что у США будут «связаны руки или что мы не можем вести себя жестко в интересах нашей национальной безопасности и ценностей».

Когда дело доходит до угрозы полномасштабного конфликта, разумно принимать в расчет ограничения на «свободу действий» США в отношении как России, так и Китая. Хотя некоторые, как генерал в отставке Бен Ходжес, бесцеремонно отвергают подобную угрозу, это означает «буквально ставить на карту существование Соединенных Штатов в надежде, что Путин позволит Западу во главе с США способствовать военному поражению российских Вооруженных Сил и при этом в критической ситуации не воспользуется своим огромным ядерным арсеналом», – пишет Дэвис.

Он заключает: «Не следует строить несбыточные планы, пытаясь добиться на Украине полного военного поражения Путина и его сил. Это лишь играет на руку самому большому страху России – нападению Запада на российскую территорию… Что бы мы ни думали о военном конфликте на Украине, мы не должны рисковать ядерной эскалацией, которая может обречь на смерть миллионы американцев».