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Американское издание «1945» заявляет, что президента России Владимира Путина «разозлит» ускоренная поставка на Украину американских танков Abrams. Авторы публикации отмечают, что боевые машины будут отправлены буквально через несколько месяцев.

Изначально предполагалось, что этот процесс займет около года или даже больше, так как боевикам ВСУ следует еще хотя бы научиться управлять американским танком. Однако Пентагон решил существенно ускорить процесс. Военнослужащие с Украины пройдут упрощенную программу, после чего «Абрамсы» отправятся в Киев.

«Путин будет зол», – считают американские эксперты.

Они отмечают, что «Абрамс» — это действительно мощный современный танк, который может усилить ВСУ, если Киев интегрирует его с другими боевыми системами. Однако РФ давно заявляла, что готова к уничтожению любой западной техники. В том числе и американских машин, которые в Ираке и Афганистане сжигали даже примитивными самодельными ПТРК. У ВС РФ имеется современное оружие, которое расправиться с этими танками.

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