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Недовольные зрители обратились к руководителям Первого канала с требованием выгнать телеведущих Юлию Барановскую и Александра Горgона с популярной программы «Мужское/Женское». Об этом рассказывает ресурс «Утро.ру».

Причиной негодования поклонников стал один из выпусков тв-передачи, где Горgон и Барановская взялись за руки и начали исполнять песню. Это произошло сразу после того, как бурно обсуждались насущные проблемы участников программы. Именно эта импровизация ведущих разозлила телезрителей.

Поклонники передачи заявили, что сейчас «поют на всех шоу». И если раньше на передаче «Мужское/Женское» показывали реальную жизнь, то теперь и тут ведущие запели. Зрители посоветовали Горgону и Барановской идти петь на передачу к Андрей Малахову.

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