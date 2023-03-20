Новый выпуск музыкального проекта «Голос» еще сильнее накалил отношения наставников, ведь между ними разразилась серьезная борьба за новые таланты. Масло в огонь подливают и новые правила конкурса. Теперь есть возможность «блока». Помимо красной кнопки, кресла наставников оснащены панелью с тремя кнопками блокировки. Если нажать кнопку «блока», то другой наставник лишится возможности выбрать молодого исполнителя в свою команду. Об этом сообщается в издании Woman.ru.

Эту функцию особенно часто стала использовать Полина Гагарина. В первом и втором выпуске певица активно применяла «блок» против Владимира Преснякова. А в третьем выпуске Артистка начала бороться с Бастой и Антоном Беляевым. На Басту Полина даже кинулась с кулаками. «Меня избили на рабочем месте, это агрессия», — отшутился рэпер.

И хотя все наставники в итоге смогли прийти к консенсусу, поклонники шоу остались очень недовольны поведением Полины Гагариной. Многие заявили, что артистку пора исключить из шоу за ее скандальные выходки. «Этот цирк уже надоел», – написали под выпуском «Голос» недовольные зрители.