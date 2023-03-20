Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новый выпуск музыкального проекта «Голос» еще сильнее накалил отношения наставников, ведь между ними разразилась серьезная борьба за новые таланты. Масло в огонь подливают и новые правила конкурса. Теперь есть возможность «блока». Помимо красной кнопки, кресла наставников оснащены панелью с тремя кнопками блокировки. Если нажать кнопку «блока», то другой наставник лишится возможности выбрать молодого исполнителя в свою команду. Об этом сообщается в издании Woman.ru.

Эту функцию особенно часто стала использовать Полина Гагарина. В первом и втором выпуске певица активно применяла «блок» против Владимира Преснякова. А в третьем выпуске Артистка начала бороться с Бастой и Антоном Беляевым. На Басту Полина даже кинулась с кулаками. «Меня избили на рабочем месте, это агрессия», — отшутился рэпер.

И хотя все наставники в итоге смогли прийти к консенсусу, поклонники шоу остались очень недовольны поведением Полины Гагариной. Многие заявили, что артистку пора исключить из шоу за ее скандальные выходки. «Этот цирк уже надоел», – написали под выпуском «Голос» недовольные зрители.

Вам может понравиться

Перед наступлением ВСУ Соединенные Штаты готовят масштабную кибератаку против ВС России

Соединенные Штаты и их западные союзники перед весенним контрнаступлением НАТО планируют провести мощную кибератаку против России. Ее целями станут государственные учреждения, а также военные госпитали, пишет портал «Военное обозрение». Кроме

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВС России уже уничтожили две армии ВСУ

Российские ВС разгромили две украинских армии и сейчас занимаются третьей, рассказал в эфире YouTube-канала Red Pilled TV бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор. Отставной полковник пояснил, что первая украинская

Боец ВС РФ «Леший» рассказал, как штурмовые группы морпехов ТОФ берут позиции ВС Украины

За последние дни российские ВС взяли несколько опорных пунктов ВСУ под Угледаром, рассказал заместитель командира подразделения мотострелков с позывным «Леший». Он также сообщил, как осуществлялся штурм одного из вражеских объектов.