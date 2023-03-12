Администрация президента США Джо Байдена «не в себе», а ее внешняя политика – «полный идиотизм», заявил обладатель Пулитцеровской премии, американский журналист Саймон Херш.

Он пояснил, что вся внешняя политика Соединенных Штатов строится на ненависти президента Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину и коммунизму. Администрация главы государства стремится только к одному – сохранению мирового господства, однако достичь этого уже нереально.

«Понятие американской гегемонии… просто больше не работает. Вот против чего я возражаю», – цитирует журналиста РИА Новости.

Власти США совершенно забыли о здравом уме и логике, они принимают решения, руководствуясь лишь ненавистью к президенту РФ Путину и коммунистическому строю, что является полным идиотизмом, уверен автор подробного расследования диверсии на газопроводах «Северный поток».