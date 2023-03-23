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Еще один боевик ВСУ вступил в своеобразные «переговоры» с беспилотным аппаратом ВС РФ. Он стал просить оператора не сбрасывать на него гранату, однако тот не стал прислушиваться и ликвидировал противника. Видеозапись этого эпизода прокомментировал командир ОРБ «Спарта» Артем Жога.

Он пояснил, что споры о гуманизме в ходе боевых действий велись во все времена. Однако поле боя – немного не то место, где нужно рассуждать о нравственности, светском гуманизме и этике.

Боевик пришел воевать против ВС РФ и, можно не сомневаться, что он делал засечки на прикладе своего автомата и грозился уничтожить как можно больше русских солдат. А когда попал в тяжелую ситуацию, вдруг вспомнил о гуманизме. Поэтому жалость к нему была бы слишком странным чувством. На линии фронта жалости нет места и никогда не было, несмотря на ожесточенные споры по этому поводу.

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