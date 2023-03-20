Многие жители Мариуполя надеялись на визит в город президента РФ Владимира Путина, но не верили, что он приедет. Однако это произошло. Появление российского лидера сделало людей сильнее и придало им уверенности, рассказала Ирина Волосатова, которая в числе остальных смогла пообщаться с главой государства.

В программе «Соловьев LIVE» женщина отметила, что Путин посетил Мариуполь без сопровождающих лиц, что также стало приятной неожиданностью для жителей.

При этом она сообщила, что после визита президента России и общения с ним, к ней домой и нескольким знакомым начали звонить неизвестные с угрозами. Саму Ирину внесли в базу сайта «Миротворец», а также назвали «мародером» непонятно по какой причине.