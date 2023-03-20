Одна из жительниц Мариуполя по имени Ирина Волосатова, которая общалась с российским президентом Владимиром Путиным во время его приезда в город, рассказала, что сначала увидела российского лидера, выглянув в окно, но первым его узнала ее дочь. Об этом сообщает в своем материале РИА Новости.

По ее словам, она находилась со своей семьей дома, как вдруг они увидели большое скопление людей во внутреннем дворе дома. В начале никто не мог понять, что происходить, как вдруг ее дочь закричала: мама, да это же Владимир Владимирович! После этого они всей семьей вышли на улицу и смогли лично пообщаться с президентом Российской Федерации.

Ирина Волосатова рассказала, что не может подобрать нужных слов, чтобы передать те эмоции, которые она испытала во время визита российского президента в Мариуполь. По ее словам, это стало полной неожиданностью, ведь никто никого заранее не предупреждал о визите Владимира Путина.

Также женщина сообщила, что несмотря на все опасности, которые она со своей семьей пережила во время освобождения города, она видит, как в город возвращается жизнь. По ее словам, в Мариуполе уже есть вода, свет и газ. Самое главное, по ее мнению, что никто не бросил жителей города и работы по восстановлению идут полным ходом.