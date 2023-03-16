Мирное население Херсона, который сейчас находится под контролем киевского режима, отказывается переезжать на украинскую территорию в Одессу или Николаев. Они ждут, что в город вернутся Вооруженные силы России. Об этом сообщил Владимир Сальдо, он временно исполняет обязанности главы Херсонской области, пишет РИА Новости.

Он отметил, что на территории Херсона мало военных Украины, они опасаются и выходят на улицы только днем.

Они силой пытаются заставить оставшихся медиков переехать в западную часть Украины. Организовали перевозки на автобусах в Одессу и Николаев, но они никому не нужны. Люди прячутся и ждут, что в город вернутся российские военные.

Также Сальдо рассказал, что в Киеве начали организовывать работу по вывозу всех ценных экспонатов из музеев Херсона.