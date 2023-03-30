Житель Омской области убил свою жену по причине ревности, из-за этого он забил ее до смерти. Видеосъемку избиения вел их сын.

Преступление произошло в населенном пункте Изюмовка. Убийцей стал мужчина в возрасте 41 года.

Сообщается, что он периодически заставал супругу с другими мужчинами, а после этого избивал ее. Сын был на стороне отца, а поэтому каждый процесс избиения снимал на видео.

По официальным данным, предоставленных следователями, супруг избил женщину на фоне ревности. Потерпевшая умерла в результате многочисленных телесных повреждений.

Преступника задержали, заведено уголовное дело. Все видео с избиениями женщины обнаружены в его смартфоне. Сколько лет сыну, который присутствовал при убийстве матери и снимал преступление на телефон, не сообщается из-за тайны следствия.