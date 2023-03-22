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Американка из города Кочис штата Аризона смогла получить фотографии через 13 лет после утери фотоаппарата в реке. Сообщается, что рыбак выловил в реке камеру и вернул ее владелице.

35-летняя Корал Амайи много путешествовала и всегда снимала свои поездки на фотоаппарат. В 2010 году она уронила камеру в реку Анимас. Женщина рассказала, что она была очень расстроена потерей и даже плакала за камерой, из-за чего на нее злился бой-френд.

Вместе с камерой были утрачены дорогие женщине фотографии. Она не надеялась вновь их увидеть. Но счастливый случай вернул ей драгоценные сердцу кадры. Амайи увидела пост в соцсети о найденном рыбаком фотоаппарате и прилагающиеся снимки, благодаря чему и узнала свою потерянною камеру. Удивительно, что, пролежав 13 лет на дне реки, карта памяти в камере не испортилась и снимки сохранились.

Отмечается, что фотоаппарат был найден Спенсером Грейнером, рыбачащим на реке Анимас. Мужчина опубликовал в соцсетях камеру и хранившиеся на ней снимки. Таким образом, нашлась его владелица.

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