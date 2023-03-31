В российские войска будет больше поступать систем дистанционного минирования “Земледелие”. Соответствующие поставки намерено расширить Минобороны. Об этом пишут “Известия”, ссылаясь на собственные источники в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что как только машины будут сходить с конвейера, их сразу станут направлять в войска. Точных данных о количестве систем, которые планируется поставить на вооружение, не сообщается.

“Земледелие” напоминает системы залпового огня. Такие машины выстреливают снарядами калибра 122 миллиметра. Однако боеприпасы не взрываются, а зарываются в землю и взводятся в боевое положение. Таким образом за короткое время можно с удалённой точки заминировать территорию большой площади.

Системы “Земледелие” уже применялись в зоне СВО, где показали себя с лучшей стороны. По словам экспертов, такие комплексы хороши для того, чтобы отрезать пути отступления противника или оперативно создавать преграды на пути наступающих сил неприятеля.