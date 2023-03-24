Офис президента Украины и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ведут подготовку к телефонным переговорам Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявляет, что украинский лидер запланировал этот разговор.

По его словам, только президент Украины Зеленский, который «четко расставляет акценты», способен донести до китайского лидера негативные последствия «неправильной финализации» конфликта. Это сложная задача, но глава государства должен с ней справиться.

Подоляк также заявил, что Китай, несмотря на заявления о сотрудничестве с Россией, до сих пор «не определился» с позицией по конфликту. Он решает – выступать посредником в возможных переговорах между Москвой и Киевом либо отойти в сторону.

Напомним, что в Киеве ожидают звонка китайского лидера еще с 21 марта в полной уверенности, что Си Цзиньпину и Владимиру Зеленскому есть что «сказать друг другу». Однако пока ожидания напрасны.