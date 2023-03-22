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Украинские средства массовой информации со ссылкой на сайт президента Украины сообщают, что Владимир Зеленский посетил позиции подразделений украинской армии на Артемовском направлении и вручил солдатам вооруженных сил Украины государственные награды.

Церемония награждения солдат украинской армии прошла в одном из ангаров на Артемовском направлении. В прошлый раз украинский президент Владимир Зеленский посещал непосредственно город Артемовск, где на территории промышленной зоны АЗОМ также вручал награды украинским солдатам. В настоящий момент заводское здание, где проходила церемония награждения, освобождено от подразделений ВСУ штурмовыми группами ЧВК «Вагнер».

Напомним, что, по словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, населенный пункт Артемовск практически блокирован, гарнизон ВСУ, обороняющий город, может получать снабжение только по раскисшим проселочным дорогам. При этом на территории населенного пункта Часов Яр ВСУ собирают мощную группировку сил числом до 10 тысяч военнослужащих.

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