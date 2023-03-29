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Возвращаясь из поездки в Сумскую область на поезде, президент Украины Зеленский дал интервью агентству Associated Press. Основной темой обсуждения стал Бахмут, потеря которого, по мнению украинского лидера, станет поражением.

Он заявил, что освобождение Артемовска российский президент Владимир Путин подаст как победу России Западу, Ирану, КНР и своим гражданам, причем представит все в таком свете, что киевский режим столкнется с серьезными проблемами.

На самого Зеленского начнется давление со стороны украинцев, которые уже устали от происходящего и просто хотят покоя, а также со стороны Запада, требующего значимых успехов от ВСУ.

Интервью показывает, что украинский лидер ориентируется в ситуации и понимает, что ВСУ не справляется с задачей. Не исключено, что высказывания Зеленского – это подготовка страны и западных кураторов к поражению.

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