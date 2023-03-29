ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что падение Бахмута настолько сильно ударит по боевому духу ВСУ, что они больше не смогут продолжать борьбу. Он допустил, что потеря города станет поражением украинской армии в СВО.

Эмоциональное состояние бойцов, а также «стойкость и упорство», которыми Зеленский постоянно наделяет свою армию, рухнут после потери Артемовска. Кроме того, все международное сообщество ополчится против Украины, так как Запад неоднократно требовал от Киева прекратить бессмысленное сопротивление в Бахмуте и начать готовиться к контрнаступлению. Не исключено, считает Зеленский, что ВСУ не получат больше оружие, которое необходимо им для «победы».

Интересно то, что замглавы Минобороны Анна Маляр позже заявила, что считать потерю Бахмута политической неудачей и говорить о поражении из-за неудавшейся обороны города – это «российские нарративы». То есть, она фактически обвинила главу государства в распространении «риторики РФ».

Вам может понравиться

Эксперт Михайлов предположил, чем российские войска могли сбить дальнобойный американский снаряд

Зенитно-ракетные комплексы “Тор-М2”, “Бук-М3” и С-350 – потенциальные кандидаты на уничтожение американских снарядов GLSDB. О ликвидации одного такого ранее отчиталось Минобороны России. Впрочем, в сообщении ведомства не было указано, чем

СП: Попытка ВСУ наступать к Азовскому морю закончится для Киева потерей всей Запорожской области

Киев попытался атаковать в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, но наступление сорвалось, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов. В последнее время такие вести с юга приходят все чаще,

Военнослужащий ВС РФ Кот из Кременной рассказал, как ВСУ тренировались на мирных жителях

Боец ВС РФ с позывным «Кот» пришел в СВО добровольцев. Сам он из Кременной в ЛНР и до этого в армии не служил по состоянию здоровья. Однако с 10 лет