Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что падение Бахмута настолько сильно ударит по боевому духу ВСУ, что они больше не смогут продолжать борьбу. Он допустил, что потеря города станет поражением украинской армии в СВО.

Эмоциональное состояние бойцов, а также «стойкость и упорство», которыми Зеленский постоянно наделяет свою армию, рухнут после потери Артемовска. Кроме того, все международное сообщество ополчится против Украины, так как Запад неоднократно требовал от Киева прекратить бессмысленное сопротивление в Бахмуте и начать готовиться к контрнаступлению. Не исключено, считает Зеленский, что ВСУ не получат больше оружие, которое необходимо им для «победы».

Интересно то, что замглавы Минобороны Анна Маляр позже заявила, что считать потерю Бахмута политической неудачей и говорить о поражении из-за неудавшейся обороны города – это «российские нарративы». То есть, она фактически обвинила главу государства в распространении «риторики РФ».