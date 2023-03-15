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Киевские власти не намерены давать приказ ВСУ об отступлении из Артёмовска (Бахмута). Оборону города планируется усилить. С соответствующим заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении – сообщает ТАСС.

Украинский лидер сообщил, что провёл заседание ставки верховного главнокомандующего. По его итогам был принято решение усилить бахмутское направление.

Ранее похожую позицию озвучивал главком ВСУ Валерий Залужный. Он утверждал, что оборона Бахмута имеет важное значение для удержание всей линии фронта украинской армией.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже несколько месяцев. По последним данным, российские войска взяли под контроль все асфальтированные дороги, ведущие в город. ВСУ может доставлять технику и солдат только по просёлочным дорогам, на которых уже началась весенняя распутица.

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