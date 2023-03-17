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Супруга украинского президента Елена Зеленского в эфире телеканала MSNBC рассказала зрителям «легенду» о сбитом в начале специальной военной операции российском беспилотнике.

Она пояснила, что дрон якобы уничтожила украинская старушка, метнув в него банку с консервированными помидорами. При этом Зеленская уже сама запуталась в легендах, так как в изначальном варианте этой духоподъемной сказки банка была с огурцами. Но со временем детали растерялись.

Зеленская гордо заявила, что проделывать такие штуки способны только украинские женщины.

Напомним, киевский режим в первые дни насочинял множество сказок. Одной из них была «легенда» о «Призраке Киева» – неуловимом пилоте, сбившем множество российских самолетов. Позже власти Украины признали, что объединили в этом образе всех летчиков страны.

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