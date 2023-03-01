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Как сообщает в своем материале обозреватель издания РИА Новости Виктория Никифорова, недавно назначенный на свою должность министр обороны ФРГ Борис Писториус возглавил рейтинг самых популярных политических деятелей страны.

По словам главы оборонного ведомства Германии, совместные учения вооруженных сил страны с армиями Польши и Соединенных Штатов Америки должны продемонстрировать Путину, что совместные силы НАТО не такие слабые, как он мог об этом думать.

Как отмечает автор материала, в политической среде Германии министра обороны страны Бориса Писториуса ценят за то, что он проводит откровенно агрессивную политику Берлина в отношении борьбы с Российской Федерацией.

Похоже, что исторические события 1930-х годов прошлого столетия повторяются и в наши дни. Обозреватель пишет, что в прошлом политические лидеры Германии и Японии смогли оставить о себе память, совершив одни из самых чудовищных военных преступлений в истории человечества. Похоже, как отмечает Никифорова, Токио и Берлин решили в очередной раз повторить свой горький исторический опыт.

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