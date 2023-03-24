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В конфликте на Украине России противостоит 3,6-миллионная армия НАТО, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что Североатлантический альянс уже открыто говорит о своем участии в гибридном противостоянии.

Кроме того, по словам Медведева, РФ противостоит население стран НАТО численностью в 800 миллионов человек, которое отправляет на Украину оружие, боеприпасы и технику, а также снабжает киевский режим огромными суммами в миллиарды долларов.

НАТО также обучает украинских боевиков управляться с техникой и вооружением, а специалисты Альянса совсем скоро должны появиться на Украине, чтобы развернуть зенитно-ракетные комплексы и иное оружие. Они прекрасно осознают, что подобные действия являются прямым участием в конфликте, но не намереваются этого скрывать.

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