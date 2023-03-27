Украинские националисты, как и западные наёмники на службе ВСУ, полагают, что к ним не относится международное право. Поэтому они считают, что могут безнаказанно его нарушать в части ведения войны. Об этом у себя в твиттер-аккаунте написал заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский – сообщает РИА “Новости”.

Дипломат отметил, что чувство безнаказанности, которое испытывают украинские боевики и наёмники, ведёт к бесчеловечному обращению с пленными. При этом Полянский сделал ссылку на издание New York Times. Там ранее вышел материал, где утверждалось, что среди бойцов ВСУ довольно много людей, которым “не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США”. При этом в статье говорилось, что у таких сомнительных личностей есть доступ к американскому оружию.

Также в статье New York Times утверждалось, что между западными наёмникам на службе у Киева часто возникают трения – “солдаты удачи” конфликтуют друг с другом, желая побольше нажиться на конфликте.

Раннее в МИД России заявляли, что на стороне ВСУ воюют наёмники из шести десятков государств. В основном, речь идёт о гражданах западных стран. Многие из них уже покинули Украину – они не предполагали, что боевые действия затянутся на длительный срок.